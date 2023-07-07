Бондарь Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1954
Сын: Бондарь Василий
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
1956
Сын: Бондарь Владимир
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
08.06.1957
Дочь: Раковец Любовь
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Смерть
Неизвестно