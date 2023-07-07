Бондарь Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарь Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1954

Сын: Бондарь Василий

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1956

Сын: Бондарь Владимир

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
08.06.1957

Дочь: Раковец Любовь

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
Неизвестно