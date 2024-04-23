Лихачёва (Байч) Татьяна
Место рожденияРоссия, Свердловская обл, г Серов
Дата рождения17.10.1973
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1973
Отец: Байч Юрий
Мать: Байч (Зарайская) Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лихачёв Никита
Отец ребёнка: Лихачёв Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лихачёв Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лихачёв Алексей