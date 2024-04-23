Лихачёва (Байч) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёва (Байч) Татьяна

Место рождения

Россия, Свердловская обл, г Серов

Дата рождения

17.10.1973

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1973

Отец: Байч Юрий

Мать: Байч (Зарайская) Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лихачёв Никита

Отец ребёнка: Лихачёв Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лихачёв Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лихачёв Алексей

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