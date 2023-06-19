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Грищук Иосиф Никитич

Место рождения

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Гришук Никита Антонович

Мать: Грищук Ефросинья Евменовна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно