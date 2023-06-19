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Грищук Иосиф Никитич
Грищук Иосиф Никитич
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Место рождения
Колпаково
, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Дата рождения
1906
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Гришук Никита Антонович
1875 г.р.
Мать
Грищук (Дудка) Ефросинья Евменовна
1877 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
УИ
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События
Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец:
Гришук Никита Антонович
Мать:
Грищук Ефросинья Евменовна
Колпаково
, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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