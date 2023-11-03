Миронов Дмитрий Борисов (Григорьев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронов Дмитрий Борисов (Григорьев)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

28.07.1829

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Миронов Борис

Мать: Миронова Марфа Гаврилова

Бракосочетание
30.01.1783

Жена: Миронова Матрона Афанасьева

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 22
Рождение ребёнка
07.01.1785

Сын: Миронов Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Миронова Матрона Афанасьева

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
24.11.1787

Дочь: Паутова Екатерина Дмитриева

Мать ребёнка: Миронова Матрона Афанасьева

Бракосочетание
03.02.1818

Жена: Халтупина 1, Миронова 2 Мария Никитина

М.51 ж. 43 оба вторым браком, Петр Ульянов Сорокин
Смерть
28.07.1829
Чахоткой 61 год
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