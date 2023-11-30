Рябинина Анна Максимовна
Место рождения
Дата рожденияМежду 20.10.1857 и 18.10.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Между 20.10.1857 и 18.10.1858 ст.
Отец: Максим
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1877 ст.
Сосково, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Порядковый номер 18, дата бракосочетания 19 октября, жених: крестьянин д. Хмелевая Николай Дмитриевич Рябинин, 28 лет, православный, первым браком; невеста: солдатская дочь с. Людское, девица, Анна Ма... Показать все
Рождение ребёнка
01.07.1885 ст.
Основание: Ф. 101. Оп. 1. Д. 1674. Л. 208об.
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Смерть
Неизвестно