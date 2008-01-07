Папко (Федоренко) Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1950
Дата смерти07.01.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1972
Дочь: Бурносова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Папко Владимир Андреевич
Морохорово, Житковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
14.01.1979
Дочь: Устинова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Папко Владимир Андреевич
Клинцы, город Клинцы, Брянская область
Смерть
07.01.2008
Брянск, город Брянск, Брянская область
Умерла от рака позвоночника.