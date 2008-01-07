Папко (Федоренко) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Папко (Федоренко) Лидия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1950

Дата смерти

07.01.2008

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1972

Дочь: Бурносова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Папко Владимир Андреевич

Морохорово, Житковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
14.01.1979

Дочь: Устинова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Папко Владимир Андреевич

Клинцы, город Клинцы, Брянская область
Смерть
07.01.2008
Брянск, город Брянск, Брянская область
Умерла от рака позвоночника.
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