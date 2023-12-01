(Корнюхина) Акулина Филатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Корнюхина) Акулина Филатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карнюхин Филат Отец Евдокии

Мать: не указана

Место жительства
23.08.1902
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
В метрике указана (как девица) крестной у рожденного Андриана. Отец Корнюхин Иван Васильевич + Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно
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