(Корнюхина) Акулина Филатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карнюхин Филат Отец Евдокии
Мать: не указана
Место жительства
23.08.1902
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
В метрике указана (как девица) крестной у рожденного Андриана. Отец Корнюхин Иван Васильевич + Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно