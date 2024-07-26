Шингарев Николай Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1955
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1955
Отец: Шингарев Виктор
Мать: Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Монаршенко (Шингарева) Наталья
Мать ребёнка: Шингарева (Лапшина) Валентина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шингарева Елена Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шингарев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Шингарева (Лапшина) Валентина Дмитриевна