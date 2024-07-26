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Шингарев Николай Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1955

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1955

Отец: Шингарев Виктор

Мать: Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Монаршенко (Шингарева) Наталья

Мать ребёнка: Шингарева (Лапшина) Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шингарева Елена Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шингарев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Шингарева (Лапшина) Валентина Дмитриевна

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