Борхсениус Мари Элизабет Кристиан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Борхсениус Йоханнес Фредрик Юлиус
Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес
Рождение ребёнка
1836
Сын: Борхсениус ?
Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анна Болин Мария
Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Йоханне Эмили Шарлотте Антония
Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес
Рождение ребёнка
1844
Сын: Борхсениус Йоханнес Фредрик Вильям Теодор
Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Аста Виктория Камилла
Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Хильда Элина Йосефа Маргарета
Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес
Рождение ребёнка
1852
Сын: Борхсениус Рудольф Вигго Алфред Юлиус
Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борхсениус Йоханнес
Смерть
Неизвестно