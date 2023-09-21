Борхсениус Мари Элизабет Кристиан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борхсениус Мари Элизабет Кристиан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Борхсениус Йоханнес Фредрик Юлиус

Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес

Рождение ребёнка
1836

Сын: Борхсениус ?

Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анна Болин Мария

Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Йоханне Эмили Шарлотте Антония

Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес

Рождение ребёнка
1844

Сын: Борхсениус Йоханнес Фредрик Вильям Теодор

Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Аста Виктория Камилла

Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Хильда Элина Йосефа Маргарета

Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес

Рождение ребёнка
1852

Сын: Борхсениус Рудольф Вигго Алфред Юлиус

Отец ребёнка: Борхсениус Йоханнес

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борхсениус Йоханнес

Смерть
Неизвестно
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