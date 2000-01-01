Медуха (Калугина) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медуха (Калугина) Ольга Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1970

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970

Отец: Калугин Александр Кузьмич

Мать: Калугина Валентина Александровна

Рождение ребёнка
1990

Сын: Медуха Илья Витальевич

Отец ребёнка: Медуха Виталий Анатольевич

Рождение ребёнка
1996

Дочь: Медуха Марьяна Витальевна

Отец ребёнка: Медуха Виталий Анатольевич

Рождение ребёнка
2000

Дочь: Медуха Анна Витальевна

Отец ребёнка: Медуха Виталий Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медуха Виталий Анатольевич

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