Медуха (Калугина) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1970
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970
Рождение ребёнка
1990
Отец ребёнка: Медуха Виталий Анатольевич
Рождение ребёнка
1996
Дочь: Медуха Марьяна Витальевна
Отец ребёнка: Медуха Виталий Анатольевич
Рождение ребёнка
2000
Дочь: Медуха Анна Витальевна
Отец ребёнка: Медуха Виталий Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно