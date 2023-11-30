(Клещева) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Клещева) Татьяна Александровна

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

1928 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Клещева Сахия Усмановна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Альберт?

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Альберт?

Смерть
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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