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Прокофий Денисов

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Место рождения

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1786 г.р.

Мать

Около 1793 г.р.

Жена

Около 1817 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Денис Иванов

Мать: Меланья

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.04.1843 ст.

Сын: Яков Прокофиев

Мать ребёнка: Стефанида Иванова

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
из близнецов
Рождение ребёнка
22.04.1843 ст.

Сын: Максим Прокофиев

Мать ребёнка: Стефанида Иванова

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
из близнецов
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Акулина Прокофьева

Мать ребёнка: Стефанида Иванова

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Яков(2) Прокофьев

Мать ребёнка: Стефанида Иванова

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Наталья Прокофьева

Мать ребёнка: Стефанида Иванова

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Иван Прокопьев

Мать ребёнка: Стефанида Иванова

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Иванова

Смерть
Неизвестно
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