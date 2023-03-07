Прокофий Денисов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Денис Иванов
Мать: Меланья
Рождение ребёнка
22.04.1843 ст.
Сын: Яков Прокофиев
Мать ребёнка: Стефанида Иванова
из близнецов
Рождение ребёнка
22.04.1843 ст.
Сын: Максим Прокофиев
Мать ребёнка: Стефанида Иванова
из близнецов
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Акулина Прокофьева
Мать ребёнка: Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Яков(2) Прокофьев
Мать ребёнка: Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Наталья Прокофьева
Мать ребёнка: Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Иван Прокопьев
Мать ребёнка: Стефанида Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Иванова
Смерть
Неизвестно