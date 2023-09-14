Домнина Мария Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домнина Мария Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

60 лет на 4-ю ревизию
Рождение ребёнка
1743

Сын: Домнин Михаил Филиппов

Отец ребёнка: Домнин Филипп Спиридонов

52 года на ревизию 1795
Рождение ребёнка
1754

Сын: Домнин Алексей Филиппов

Отец ребёнка: Домнин Филипп Спиридонов

57 летРС 1811 д.Ломовка №348 и 41 на РС 1795 61 год в ревизию 1816 года
Смерть
1783
д. Ломовка
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