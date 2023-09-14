Домнина Мария Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
60 лет на 4-ю ревизию
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Домнин Филипп Спиридонов
52 года на ревизию 1795
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Домнин Филипп Спиридонов
57 летРС 1811 д.Ломовка №348 и 41 на РС 1795 61 год в ревизию 1816 года
Смерть
1783
д. Ломовка