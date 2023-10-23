Родионов Фаддей Козьмин
Место рожденияВоронежскаго уезда село Хлевное
Дата рождения1688
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: Родионов Козьма Лукьянович
Мать: не указана
Воронежскаго уезда село Хлевное
Рождение ребёнка
1729
Сын: Родионов Левонтий Фаддеевич
Мать ребёнка: не указана
Воронежскаго уезда село Хлевное
Военная служба
Неизвестно
205-го году генворя в 25 день по указу великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя, и Белыя Росии самодержца на Воронеже на съезжем дворе перед стольником князь Иван... Показать все
Смерть
Неизвестно