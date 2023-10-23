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Родионов Фаддей Козьмин

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Место рождения

Воронежскаго уезда село Хлевное

Дата рождения

1688

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: Родионов Козьма Лукьянович

Мать: не указана

Воронежскаго уезда село Хлевное
Рождение ребёнка
1729

Сын: Родионов Левонтий Фаддеевич

Мать ребёнка: не указана

Воронежскаго уезда село Хлевное
Военная служба
Неизвестно
205-го году генворя в 25 день по указу великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя, и Белыя Росии самодержца на Воронеже на съезжем дворе перед стольником князь Иван... Показать все
Смерть
Неизвестно
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