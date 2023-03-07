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Баранова (Большакова) Анна

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Место рождения

Лесуниха, Панфиловская волость, Пошехонский уезд

Дата рождения

1873

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Большаков Григорий

Мать: Большакова Александра

Лесуниха, Панфиловская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Цыбульская Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Баранов Иван

Россия
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Баранов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Князева Мария

Отец ребёнка: Баранов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Обновленская Ольга

Отец ребёнка: Баранов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Платон

Отец ребёнка: Баранов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садова Александра

Отец ребёнка: Баранов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Дмитрий

Отец ребёнка: Баранов Иван

Смерть
1966
Зеленоградский, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Православная христианка, прожила 93 года
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