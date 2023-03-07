Баранова (Большакова) Анна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смерти1966
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Большаков Григорий
Мать: Большакова Александра
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Цыбульская Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Баранов Иван
Россия
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Баранов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Князева Мария
Отец ребёнка: Баранов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Обновленская Ольга
Отец ребёнка: Баранов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баранов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Платон
Отец ребёнка: Баранов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садова Александра
Отец ребёнка: Баранов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Дмитрий
Отец ребёнка: Баранов Иван
Смерть
1966
Зеленоградский, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Православная христианка, прожила 93 года