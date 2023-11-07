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Барсуков Валентин Николаевич

Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

17.10.1943

Дата смерти

07.11.2023

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
17.09.1966

Сын: Барсуков Виктор Валентинович

Мать ребёнка: Барсукова Людмила

Рождение ребёнка
20.10.1974

Дочь: Дегтярева Елена Валентиновна

Мать ребёнка: Барсукова Наталья Викторовна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
24.01.1980

Сын: Барсуков Николай Валентинович

Мать ребёнка: Барсукова Наталья Викторовна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
07.11.2023
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