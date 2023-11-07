Барсуков Валентин Николаевич
Место рождения
Дата рождения17.10.1943
Дата смерти07.11.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1943
Рождение ребёнка
17.09.1966
Сын: Барсуков Виктор Валентинович
Мать ребёнка: Барсукова Людмила
Рождение ребёнка
20.10.1974
Дочь: Дегтярева Елена Валентиновна
Мать ребёнка: Барсукова Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
24.01.1980
Сын: Барсуков Николай Валентинович
Мать ребёнка: Барсукова Наталья Викторовна
Смерть
07.11.2023