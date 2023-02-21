Павлова (Чуракова) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлова (Чуракова) Надежда Петровна

Павлова (Чуракова) Надежда Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1957

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1957

Отец: Чураков Петр Павлович

Мать: Чуракова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
17.04.1985

Сын: Павлов Станислав Александрович

Отец ребёнка: Павлов Александр Викторович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.04.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Александр Викторович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Александр Викторович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close