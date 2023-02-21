Павлова (Чуракова) Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1957
Отец: Чураков Петр Павлович
Мать: Чуракова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
17.04.1985
Сын: Павлов Станислав Александрович
Отец ребёнка: Павлов Александр Викторович
Рождение ребёнка
30.04.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Александр Викторович
Бракосочетание
Неизвестно