Тананин Роман Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1655
Дата смертиПосле 1702
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655
Отец: Тананин Тимофей (Тимошка) Савин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1671
Сын: Тананин Яков Романов
Мать ребёнка: не указана
дер. Аникинская Шиляева на Ржаном поломе, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Аникинская Шиляева на Ржаном поломе, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1702