Тананин Роман Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТананин Роман Тимофеев

Тананин Роман Тимофеев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1655

Дата смерти

После 1702

Пол

Мужской

Отец

Около 1626 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655

Отец: Тананин Тимофей (Тимошка) Савин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1671

Сын: Тананин Яков Романов

Мать ребёнка: не указана

дер. Аникинская Шиляева на Ржаном поломе, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Аникинская Шиляева на Ржаном поломе, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1702
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close