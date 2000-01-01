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Мужской
Отец
Бакир
Мать
Не указана
Дети
Байрамгул
Добавил:
РС
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Отец:
Бакир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Байрамгул
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