Ноговицына (Бородина - Внебрачная) Феврония Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ноговицына (Бородина - Внебрачная) Феврония Яковлевна

Место рождения

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Вычислено 1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1855 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1900 ст.

Отец: Бородин Яков Петрович

Мать: не указана

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Восприемная дочь Феврония внебрачная
Бракосочетание
17.01.1918

Муж: Ноговицын Афанасий Николаевич

Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Села Н.Козмяш крестьянин 22 года 1 браком и Села Н.Козьмяша Якова Петровича Бородина восприемная дочь Феврония внебрачная 18 лет 1 браком Источник: ГАПК АП Ф 719 Оп 8 Д 937 стр 37 №1
Смерть
Неизвестно
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