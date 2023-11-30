Ноговицына (Бородина - Внебрачная) Феврония Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1900 ст.
Отец: Бородин Яков Петрович
Мать: не указана
Восприемная дочь Феврония внебрачная
Бракосочетание
17.01.1918
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Села Н.Козмяш крестьянин 22 года 1 браком и Села Н.Козьмяша Якова Петровича Бородина восприемная дочь Феврония внебрачная 18 лет 1 браком Источник: ГАПК АП Ф 719 Оп 8 Д 937 стр 37 №1
Смерть
Неизвестно