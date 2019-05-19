Ефременко Владимир Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфременко Владимир Максимович

Ефременко Владимир Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.2019

Отец: не указан

Мать: Ефременко Юлия Петровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close