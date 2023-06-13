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Вайсбеккер Александр Михайлович
Вайсбеккер Александр Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.05.?
Пол
Мужской
Отец
Вайсбеккер Михаил Иванович
1959 г.р.
Мать
Вайсбеккер Галина Петровна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
14.05.?
Отец:
Вайсбеккер Михаил Иванович
Мать:
Вайсбеккер Галина Петровна
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