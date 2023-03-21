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Малявкин Павел
Малявкин Павел
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1975
Пол
Мужской
Отец
Малявкин Алексей Павлович
1949 г.р.
Мать
Малявкина (Назарова) Надежда
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975
Отец:
Малявкин Алексей Павлович
Мать:
Малявкина Надежда
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