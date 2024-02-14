Абдрашитов Ахтям
Место рожденияВерхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1784
Дата смерти1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Ахтямов Вагап
Мать ребёнка: Бедихан
Рождение ребёнка
1812
Сын: Ахтямов Аксян
Мать ребёнка: Бедихан
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Абдрашитова) Гульбихань
Мать ребёнка: Бедихан