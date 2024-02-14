Абдрашитов Ахтям — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдрашитов Ахтям

Место рождения

Верхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1784

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Ахтямов Вагап

Мать ребёнка: Бедихан

Рождение ребёнка
1812

Сын: Ахтямов Аксян

Мать ребёнка: Бедихан

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Абдрашитова) Гульбихань

Мать ребёнка: Бедихан

Смерть
1835

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