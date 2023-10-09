Василиса Ульяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Ульяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Коптелов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Коптелов Василий Никонович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Коптелов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Коптелов Василий Никонович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Коптелов Василий Никонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коптелов Василий Никонович

Смерть
Неизвестно
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