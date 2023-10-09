Василиса Ульяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Коптелов Василий Никонович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Коптелов Федор Васильевич
Отец ребёнка: Коптелов Василий Никонович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Коптелов Василий Никонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно