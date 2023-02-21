Саватеева (Яштыкова) Мария Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саватеева (Яштыкова) Мария Илларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яштыков Илларион Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1964

Дочь: Мухлыгина Елена Александровна

Отец ребёнка: Саватеев Александр Степанович

Сачиково, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно
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