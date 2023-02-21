Саватеева (Яштыкова) Мария Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яштыков Илларион Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1964
Дочь: Мухлыгина Елена Александровна
Отец ребёнка: Саватеев Александр Степанович
Сачиково, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно