Шалякин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалякин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

AS
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шалякина Прасковья Максимовна

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шалякина Прасковья Максимовна

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
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