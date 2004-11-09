Макарова Парасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1927
Дата смерти09.11.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.11.1927
Отец: Сало Иван
Мать: Сало Зинаида
Рождение ребёнка
12.10.1946
Сын: Макаров Валерий Константинович
Отец ребёнка: Макаров Константин Фёдорович
город Черновцы Украинской ССР
Рождение ребёнка
22.06.1948
Дочь: Макарова - Калужская Лариса Константиновна
Отец ребёнка: Макаров Константин Фёдорович
Смерть
09.11.2004