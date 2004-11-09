Макарова Парасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Парасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1927

Дата смерти

09.11.2004

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1927

Отец: Сало Иван

Мать: Сало Зинаида

Рождение ребёнка
12.10.1946

Сын: Макаров Валерий Константинович

Отец ребёнка: Макаров Константин Фёдорович

город Черновцы Украинской ССР
Рождение ребёнка
22.06.1948

Дочь: Макарова - Калужская Лариса Константиновна

Отец ребёнка: Макаров Константин Фёдорович

Смерть
09.11.2004
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