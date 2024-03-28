Сандрацкая (Канова) Стефанида Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сандрацкая (Канова) Стефанида Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Канова Марфа Павлова

Бракосочетание
28.01.1909

Муж: Сандрацкий Артемий Сафонов

Аниковка, Плетневская волость, Ялуторовский уезд
Рождение ребёнка
23.11.1909

Сын: Сандрацкий Федор Артемиев

Отец ребёнка: Сандрацкий Артемий Сафонов

Рождение ребёнка
1911

Сын: Сандрацкий Михаил Артемиев

Отец ребёнка: Сандрацкий Артемий Сафонов

Рождение ребёнка
28.04.1912

Сын: Сандрацкий Яков Артемиев

Отец ребёнка: Сандрацкий Артемий Сафонов

Рождение ребёнка
08.05.1914

Дочь: Сандрацкая Александра Артемиева

Отец ребёнка: Сандрацкий Артемий Сафонов

Смерть
Неизвестно

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