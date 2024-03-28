Сандрацкая (Канова) Стефанида Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Канова Марфа Павлова
Бракосочетание
28.01.1909
Аниковка, Плетневская волость, Ялуторовский уезд
Рождение ребёнка
23.11.1909
Сын: Сандрацкий Федор Артемиев
Отец ребёнка: Сандрацкий Артемий Сафонов
Рождение ребёнка
1911
Сын: Сандрацкий Михаил Артемиев
Отец ребёнка: Сандрацкий Артемий Сафонов
Рождение ребёнка
28.04.1912
Отец ребёнка: Сандрацкий Артемий Сафонов
Рождение ребёнка
08.05.1914
Дочь: Сандрацкая Александра Артемиева
Отец ребёнка: Сандрацкий Артемий Сафонов
Смерть
Неизвестно