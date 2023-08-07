Зиновий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1674

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1629 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674

Отец: Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Никита Зиновьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1718

Сын: Андрей Зиновьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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