Никифорова (Иванова) Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Иванова) Дарья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Отец

Мать

1880 г.р.

Дети

1939 г.р.
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Добавил:

ЮМ
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Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Никифоров Григорий Никифорович

Мать: Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Иванов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Иванов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Владимир Иванович

Московская область, г. Мытищи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Владимир Иванович

Смерть
1971