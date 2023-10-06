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Кольцов Агафон Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1903

Сын: Кольцов Александр Агафонович

Мать ребёнка: Кольцова Акилина Константиновна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Сергеева Клавдия Агафоновна

Мать ребёнка: Кольцова Акилина Константиновна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Смирнова Анна Агафоновна

Мать ребёнка: Кольцова Акилина Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кольцова Акилина Константиновна

Смерть
1963
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