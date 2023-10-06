Кольцов Агафон Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1903
Сын: Кольцов Александр Агафонович
Мать ребёнка: Кольцова Акилина Константиновна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Сергеева Клавдия Агафоновна
Мать ребёнка: Кольцова Акилина Константиновна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Смирнова Анна Агафоновна
Мать ребёнка: Кольцова Акилина Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1963