Калуцкая Матрёна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калуцкая Матрёна Федоровна

Место рождения

Пекуново, Кимрский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Пекуново, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Калуцкая Мария

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Лиштван Клавдия Феликсовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1907

Сын: Лиштван Николай Феликсович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
?.06.1910

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Лиштван Мария Феликсовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1949
Москва, город федерального значения Москва