Калуцкая Матрёна Федоровна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Калуцкая Мария
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Лиштван Клавдия Феликсовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1907
Сын: Лиштван Николай Феликсович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
?.06.1910
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Лиштван Мария Феликсовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1949