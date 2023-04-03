Киндясова (Сыромятникова) Матрёна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киндясова (Сыромятникова) Матрёна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.03.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.03.1871

Отец: Сыромятников Андрей Андреевич

Мать: не указана

по МК ТС 1887
Бракосочетание
06.02.1887

Муж: Киндясов Иван Алексеевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
по МК ТС 1887
Рождение ребёнка
12.02.1888

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Киндясов Иван Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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