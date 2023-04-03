Киндясова (Сыромятникова) Матрёна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.03.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около ?.03.1871
Отец: Сыромятников Андрей Андреевич
Мать: не указана
по МК ТС 1887
Бракосочетание
06.02.1887
Тольятти, Тольятти, Самарская область
по МК ТС 1887
Рождение ребёнка
12.02.1888
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Киндясов Иван Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно