Ерофеев Венедикт Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеев Венедикт Васильевич

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Место рождения

Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область

Дата рождения

24.10.1938

Дата смерти

11.05.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Место жительства
С 1955 по 1957
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1955
Кировск, город Кировск, Мурманская область
Место жительства
С 1959 по 1960
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Место жительства
С 1961 по 1962
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
С 1962 по 1963
Коломна, Коломенский, Московская область
Место жительства
С 1976
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.05.1990
Москва, город федерального значения Москва
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