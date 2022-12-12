Ерофеев Венедикт Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.10.1938
Дата смерти11.05.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1955 по 1957
Место жительства
По 1955
Кировск, город Кировск, Мурманская область
Место жительства
С 1959 по 1960
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Место жительства
С 1961 по 1962
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
С 1962 по 1963
Коломна, Коломенский, Московская область
Место жительства
С 1976
Смерть
11.05.1990