Ефимович Братеньков Михаил
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1903
Сын: Братеньков Иннокентий Михаилович
Мать ребёнка: Братенькова Мария Семёновна
Мухоршибирь, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Гусляков Гуслякова Елена Михайловна
Мать ребёнка: Братенькова Мария Семёновна
Россия
Рождение ребёнка
Между 1917 и 1918
Дочь: Августа Михайловна
Мать ребёнка: Братенькова Мария Семёновна
Россия
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Вера Михайловна
Мать ребёнка: Братенькова Мария Семёновна
Россия, Советский Союз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Братенькова Мария Семёновна
Смерть
Около 1948
Россия