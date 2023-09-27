Ефимович Братеньков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимович Братеньков Михаил

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1948

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1903

Сын: Братеньков Иннокентий Михаилович

Мать ребёнка: Братенькова Мария Семёновна

Мухоршибирь, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Гусляков Гуслякова Елена Михайловна

Мать ребёнка: Братенькова Мария Семёновна

Россия
Рождение ребёнка
Между 1917 и 1918

Дочь: Августа Михайловна

Мать ребёнка: Братенькова Мария Семёновна

Россия
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Вера Михайловна

Мать ребёнка: Братенькова Мария Семёновна

Россия, Советский Союз
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Братенькова Мария Семёновна

Смерть
Около 1948
Россия
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