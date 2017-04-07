Алексеева (Шумова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1933
Дата смерти07.04.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1933
Отец: Шумов Петр
Мать: Шумова Анна
Рождение ребёнка
26.10.1957
р.п.Новочеремшанск, Новомалыклинского р-на, Ульяновской обл.
Смерть
07.04.2017