Алексеева (Шумова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Шумова) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1933

Дата смерти

07.04.2017

Пол

Женский

Отец

Мать

1892 г.р.

Дети

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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1933

Отец: Шумов Петр

Мать: Шумова Анна

Рождение ребёнка
26.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеев Павел

р.п.Новочеремшанск, Новомалыклинского р-на, Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеев Павел

Смерть
07.04.2017
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