Плотникова Чубшева Надежда Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова Чубшева Надежда Леонидовна

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

28.02.1954

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1954

Отец: Чубшев Леонид Николаевич

Мать: Чубшева Матвеева Раиса Алексеевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.09.1975

Дочь: Осипова Плотникова Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.03.1980

Дочь: Андронова Плотникова Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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