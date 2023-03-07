Плотникова Чубшева Надежда Леонидовна
Место рождения
Дата рождения28.02.1954
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1954
Рождение ребёнка
21.09.1975
Дочь: Осипова Плотникова Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.03.1980
Дочь: Андронова Плотникова Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности