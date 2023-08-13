Дышкант Надежда Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дышкант Надежда Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Дышкант Федор Николаевич

Мать: Дышкант Н

Смерть
Неизвестно
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