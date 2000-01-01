Хворова Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХворова Наталья Андреевна

Хворова Наталья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.04.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хворов Филипп Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хворов Анатолий Филиппьевич

Отец ребёнка: Хворов Филипп Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Хворов Филипп Прокопьевич

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