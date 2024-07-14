Мыльченков Ефим Яковлевич
Место рождения
Дата рождения01.04.1792 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1792 ст.
Бракосочетание
28.10.1808 ст.
поручители: удельные крестьяне Петр Михайлов сын Лупенков, Андрей Степанов сын Хулин, Михаил Васильев сын Мыльченков Жениху 17 лет, невесте 19 лет
Упоминание
?.08.1811
ревизия 1811 по с. Ветреное (Красное) (Ф 184 оп 2 Д 332). Удельные крестьяне. № 31. Возраст 14 лет
Военная служба
С 1812
Упоминание
?.03.1816
ревизия 1816 по с. Ветреное (Ф 184 оп 2 Д 418). Удельные крестьяне. № 32. Возраст по предыдущей ревизии 14 лет. В рекрутах с 1812.
Смерть
Неизвестно