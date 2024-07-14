Мыльченков Ефим Яковлевич 01.04.1792 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Мыльченков Ефим Яковлевич

Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

01.04.1792 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1792 ст.

Отец: Мыльченков Яков Васильевич

Мать: Мыльченкова Анна Яковлевна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
28.10.1808 ст.

Жена: Мыльченкова (Ребоваленкова) Анна Алексеевна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
поручители: удельные крестьяне Петр Михайлов сын Лупенков, Андрей Степанов сын Хулин, Михаил Васильев сын Мыльченков Жениху 17 лет, невесте 19 лет
Упоминание
?.08.1811
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
ревизия 1811 по с. Ветреное (Красное) (Ф 184 оп 2 Д 332). Удельные крестьяне. № 31. Возраст 14 лет
Военная служба
С 1812
Упоминание
?.03.1816
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
ревизия 1816 по с. Ветреное (Ф 184 оп 2 Д 418). Удельные крестьяне. № 32. Возраст по предыдущей ревизии 14 лет. В рекрутах с 1812.
Смерть
Неизвестно

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