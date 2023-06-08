Бредихин Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Покорная Юлия
Отец ребёнка: Бредихин Дмитрий
Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бредихин Фёдор
Отец ребёнка: Бредихин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна
Отец ребёнка: Бредихин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роза
Отец ребёнка: Бредихин Дмитрий