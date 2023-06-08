Бредихин Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бредихин Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Покорная Юлия

Отец ребёнка: Бредихин Дмитрий

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бредихин Фёдор

Отец ребёнка: Бредихин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна

Отец ребёнка: Бредихин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роза

Отец ребёнка: Бредихин Дмитрий