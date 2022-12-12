Павлов Александр
Место рождения
Дата рождения12.04.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1960
Отец: Косовец Петр
Мать: Нина
Образование
С 01.09.1967 по 01.06.1977
школа №1, г. Пудож
средне
Образование
С 01.09.1977 по 01.03.1983
ЛМТМО
высшее | Current education:1
Работа или профессия
С 15.05.1983 по 05.10.1995
инженер | НИИКИ ОЭП (ГОИ)
Бракосочетание
28.04.1984
Жена: Павлова Елена
Рождение ребёнка
30.08.1986
Сын: Павлов Дмитрий
Мать ребёнка: Павлова Елена
Работа или профессия
С 05.10.1995
инженер | ЛАЭС
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно