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Павлов Александр

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Место рождения

Пудож, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

12.04.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1960

Отец: Косовец Петр

Мать: Нина

Пудож, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Образование
С 01.09.1967 по 01.06.1977
школа №1, г. Пудож
средне
Образование
С 01.09.1977 по 01.03.1983
ЛМТМО
высшее | Current education:1
Работа или профессия
С 15.05.1983 по 05.10.1995
Сосновый Бор, Сосновоборский, Ленинградская область
инженер | НИИКИ ОЭП (ГОИ)
Бракосочетание
28.04.1984

Жена: Павлова Елена

Рождение ребёнка
30.08.1986

Сын: Павлов Дмитрий

Мать ребёнка: Павлова Елена

Работа или профессия
С 05.10.1995
Сосновый Бор, Сосновоборский, Ленинградская область
инженер | ЛАЭС
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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