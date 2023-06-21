Ruul Arno Aleksander
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1899
Дата смерти22.04.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1933
Сын: Ruul Artur Anton
Мать ребёнка: Ruul Marie (Maria)
Рождение ребёнка
22.09.1934
Сын: Ruul Arno Aleksander
Мать ребёнка: Ruul Marie (Maria)
Рождение ребёнка
06.02.1936
Дочь: Reikop Aina
Мать ребёнка: Ruul Marie (Maria)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ruul Marie (Maria)
Смерть
22.04.1955