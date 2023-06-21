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Ruul Arno Aleksander

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1899

Дата смерти

22.04.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1933

Сын: Ruul Artur Anton

Мать ребёнка: Ruul Marie (Maria)

Рождение ребёнка
22.09.1934

Сын: Ruul Arno Aleksander

Мать ребёнка: Ruul Marie (Maria)

Рождение ребёнка
06.02.1936

Дочь: Reikop Aina

Мать ребёнка: Ruul Marie (Maria)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ruul Marie (Maria)

Смерть
22.04.1955