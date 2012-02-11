Шарипов Гадель Ахметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарипов Гадель Ахметович

Шарипов Гадель Ахметович

Место рождения

д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

01.07.1939

Дата смерти

11.02.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.02.2012
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.