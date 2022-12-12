Дегтярь Ольга Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярь Ольга Мироновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1949

Сын: Дегтярь Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Дегтярь Андрей Иванович

Ямполь, Сумська область
Рождение ребёнка
05.03.1958

Сын: Дегтярь Василий Андреевич

Отец ребёнка: Дегтярь Андрей Иванович

Ямполь, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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