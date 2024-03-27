Вассерман Вольф (Владимир)
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1884
Дата смерти1968
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1884
Отец: Вассерман Фейвиш (Павел)
Мать: Вассерман Пашиха
Бракосочетание
12.12.1906
ГАИО, фонд 789, опись 1 дело 62(о браке 1906 г)
Рождение ребёнка
1908
Сын: Вассерман Абрам
Мать ребёнка: Вассерман (Вассерман) Ефимия (Шима)
Смерть
1968
Новоленинское кладбище