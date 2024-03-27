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Вассерман Вольф (Владимир)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1884

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1884

Отец: Вассерман Фейвиш (Павел)

Мать: Вассерман Пашиха

Бракосочетание
12.12.1906

Жена: Вассерман (Вассерман) Ефимия (Шима)

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
ГАИО, фонд 789, опись 1 дело 62(о браке 1906 г)
Рождение ребёнка
1908

Сын: Вассерман Абрам

Мать ребёнка: Вассерман (Вассерман) Ефимия (Шима)

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
1968
Новоленинское кладбище

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