Зайцева (Аверина) Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения15.12.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1875 ст.
Отец: Аверин Яков Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1892 ст.
Рождение ребёнка
22.04.1893 ст.
Сын: Тимоничев Степан Петрович
Отец ребёнка: Зайцев Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
29.03.1895 ст.
Отец ребёнка: Зайцев Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
19.11.1897 ст.
Дочь: Тимоничева Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Зайцев Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
17.06.1900 ст.
Сын: Тимоничев Леонтий Петрович
Отец ребёнка: Зайцев Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
01.01.1902 ст.
Дочь: Тимоничева Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Зайцев Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
10.01.1905 ст.
Сын: Тимоничев Михаил Петрович
Отец ребёнка: Зайцев Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
25.12.1907 ст.
Дочь: Тимоничева Мария Петровна
Отец ребёнка: Зайцев Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
16.02.1910 ст.
Сын: Зайцев Лев Петрович
Отец ребёнка: Зайцев Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
21.08.1912 ст.
Сын: Тимоничев Александр Петрович
Отец ребёнка: Зайцев Пётр Тихонович
Смерть
Неизвестно