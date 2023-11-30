Зайцева (Аверина) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Аверина) Евдокия Яковлевна

Место рождения

Шурагская Елохова, Шахновская волость, Новоладожский уезд

Дата рождения

15.12.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1875 ст.

Отец: Аверин Яков Петрович

Мать: не указана

Шурагская Елохова, Шахновская волость, Новоладожский уезд
Бракосочетание
12.01.1892 ст.

Муж: Зайцев Пётр Тихонович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.04.1893 ст.

Сын: Тимоничев Степан Петрович

Отец ребёнка: Зайцев Пётр Тихонович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.03.1895 ст.

Сын: Тимоничев Иван Петрович

Отец ребёнка: Зайцев Пётр Тихонович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.11.1897 ст.

Дочь: Тимоничева Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Зайцев Пётр Тихонович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.06.1900 ст.

Сын: Тимоничев Леонтий Петрович

Отец ребёнка: Зайцев Пётр Тихонович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.01.1902 ст.

Дочь: Тимоничева Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Зайцев Пётр Тихонович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.01.1905 ст.

Сын: Тимоничев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Зайцев Пётр Тихонович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.12.1907 ст.

Дочь: Тимоничева Мария Петровна

Отец ребёнка: Зайцев Пётр Тихонович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.02.1910 ст.

Сын: Зайцев Лев Петрович

Отец ребёнка: Зайцев Пётр Тихонович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.08.1912 ст.

Сын: Тимоничев Александр Петрович

Отец ребёнка: Зайцев Пётр Тихонович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
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