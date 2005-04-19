Утешева (Кутыева) Мяхузя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утешева (Кутыева) Мяхузя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.?.?

Дата смерти

19.04.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.?.?

Отец: Кутыев(кутуев) Амминнула

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Утешев Кирилл

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Утешев Кирилл

Смерть
19.04.2005
Санкт Петербург
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