Мельников Иван Михайлов
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Мельников Михаил Васильев
Рождение ребёнка
21.08.1855 ст.
Дочь: Мельникова Васса (Василиса) Иванова
Мать ребёнка: Мельникова Анисия Петрова
Рождение ребёнка
20.04.1857 ст.
Дочь: Мельникова Александра Иванова
Мать ребёнка: Мельникова Анисия Петрова
Рождение ребёнка
02.02.1860 ст.
Дочь: Мельникова Анна Иванова
Мать ребёнка: Мельникова Анисия Петрова
Рождение ребёнка
09.10.1862 ст.
Мать ребёнка: Мельникова Анисия Петрова
Рождение ребёнка
20.09.1869 ст.
Дочь: Мельникова Фекла Иванова
Мать ребёнка: Мельникова Анисия Петрова
Рождение ребёнка
24.07.1872 ст.
Мать ребёнка: Мельникова Анисия Петрова
Смерть
Неизвестно