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Мельников Иван Михайлов

Место рождения

Ехлачиха, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Мельников Михаил Васильев

Мать: не указана

Ехлачиха, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1855 ст.

Дочь: Мельникова Васса (Василиса) Иванова

Мать ребёнка: Мельникова Анисия Петрова

Ехлачиха, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1857 ст.

Дочь: Мельникова Александра Иванова

Мать ребёнка: Мельникова Анисия Петрова

Ехлачиха, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.02.1860 ст.

Дочь: Мельникова Анна Иванова

Мать ребёнка: Мельникова Анисия Петрова

Ехлачиха, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1862 ст.

Сын: Мельников Яков Иванов

Мать ребёнка: Мельникова Анисия Петрова

Ехлачиха, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.09.1869 ст.

Дочь: Мельникова Фекла Иванова

Мать ребёнка: Мельникова Анисия Петрова

Ехлачиха, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.07.1872 ст.

Сын: Мельников Степан Иванов

Мать ребёнка: Мельникова Анисия Петрова

Ехлачиха, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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